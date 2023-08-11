Югорчане активно применяют на себе образы Барби и Кена

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Югорчане активно пользуются сервисом Bairbie.me, который обрабатывает фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей. Этот тренд вызвал настоящий бум среди россиян и оказался успешнее выхода новой версии фоторедактора Lensa, взрывной интерес к которой наблюдался в России осенью прошлого года. Однако тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю, выяснили эксперты МегаФона.

Пик активности в обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя 8 дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего 5 дней с даты запуска самого сервиса. Первый день запуска сервиса был не настолько активным, а в эту дату количество заходов выросло в 724 раза. Однако уже 30 июля посещаемость сайта упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю на 92%.

Больше других сервисом пользовались жители Москвы (почти 40% трафика за первую неделю). Также активными были жители Санкт-Петербурга (10%) и Башкирии (3%). В первую десятку вошли Самарская область и Свердловская область, Якутия, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Татарстан и Красноярск.

А среди регионов тюменской «матрешки» образами Барби и Кена особенно увлеклись жители Югры. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в ТОП-20 по России и стал лидером среди регионов тюменской «матрешки» (44%). Второе место заняла Тюменская область (38%), а третье - Ямало-Ненецкий автономный округ (17%). Ожидаемо югорчанки увлеклись популярным трендом намного больше, чем мужчины. Доля «женского» трафика на портале составила 73%. Зумеры оказались менее подвержены барби-мании, их доля в общем потреблении трафика 26%. Также активными пользователями сайта стали абоненты 35-45 лет и только 1% пользователи 50-65 лет.

Стоит отметить, что фоторедактор Lensa стал наиболее популярным среди россиян стал на 9-й день после обновления приложения - 29 ноября 2022 года. В пиковую дату посещаемость сервиса на 73% уступила аналогичному показателю Bairbie.me, а суммарно за первую неделю барби-сервис собрал в два раза больше пользователей, чем его конкурент, использующий в обработке искусственный интеллект.