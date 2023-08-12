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НовостиОбщество12 августа 2023 0:00

В Югре 12 августа 2023 года похолодает до +6 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 12 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 12 августа

Погода в Югре на 12 августа

Фото: Вера Зенина

В субботу, 12 августа, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17, в северо-западных районах до +24.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +15...+17.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре