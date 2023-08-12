В Югре 12 августа 2023 года похолодает до +6 градусов

Погода в Югре на 12 августа Фото: Вера Зенина

В субботу, 12 августа, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17, в северо-западных районах до +24.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +15...+17.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: