Нижневартовец Руслан Гиниятуллин погиб, выполняя задачи специальной военной операции. Фото: администрация Нижневартовска

Выполняя задачи специальной военной операции, погиб нижневартовец Руслан Гиниятуллин. Сегодня об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

Руслан переехал в Нижневартовск из Челябинска будучи еще ребенком. Он учился в школе №10, закончил политехнический колледж, получив специальность электрика. После службы в армии работал, а в сентябре 2022 года был призван на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации.

Руслана запомнили добрым, отзывчивым, целеустремленным человеком, сильный духом, настоящим патриотом Родины, любящим отцом и мужем, прекрасным сыном, братом. Боевые товарищи отмечают, что он был настоящим воином, готовым прийти на помощь, мог закрыть собой сослуживца, с ним не страшно было идти в бой.

Боец служил в должности стрелка мотострелкового батальона. Погиб при исполнении обязанностей военной службы. Руслан удостоен государственной наградой – орденом Мужества.

Правительство Югры окажет семье героя все необходимые меры поддержки.