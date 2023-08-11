В Нягани наркоторговец проведет ближайшие 8,5 лет в колонии строго режима Фото: Татьяна Коркина

Суд вынес приговор 28-летнему наркоторговцу. Как сообщили в окружной прокуратуре, мужчина с сообщниками занимался сбытом наркотиков на территории Нягани. Он получал оптовые партии веществ, хранил их, фасовал, а затем помещал в «тайники-закладки» для сбыта.

Он признан виновным, ему назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать свое наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ханты-Мансийске задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков.