В Югре горит больше 2 тысяч гектаров леса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 11 августа, проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 5 га в Кондинском районе и 15 лесных пожаров на площади 2402,2 га. Из лесных пожаров 8 локализованы.

В числе лесных пожаров 6 выявлены в Белоярском лесничестве на площади 2256 га, из них локализованы 4 на площади 436 га; 4 пожара в Березовском лесничестве на площади 54,6 га, из них 1 локализован на площади 0,7 га; 1 пожар в Самаровском лесничестве на площади 3,4 га; 4 пожара в Сургутском лесничестве на площади 88,2 га, из них локализованы 3 на площади 85,5 га.

Тушением пожаров занимаются больше 240 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.