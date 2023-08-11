Фото: Сургутские городские электрические сети

На дачах Сургута на две недели частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили Сургутские городские электрические сети в официальном телеграм-канале.

- СГЭС частично ограничат движение транспорта на основной дороге, которая соединяет два дачных кооператива - «Север» и «Север-1» для проведения масштабной реконструкции электросетевого комплекса. Работы будут проводится на улице Центральной, вдоль проезжей части, от земельного участка № 153 до участка № 76 - говорится в сообщении.

Специалисты просят жителей снижать скорость движения транспорта, быть внимательнее на дороге и уделить особое внимание безопасности детей. Кроме того, во время ремонта возможны кратковременные отключения электроэнергии.