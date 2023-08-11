В Нижневартовске мужчина жестоко убил девушку у подъезда многоквартирного дома. Фото: соцсети

В Нижневартовске мужчина с ножом жестоко расправился с девушкой у подъезда многоквартирного дома. Жуткое видео, снятое камерой видеонаблюдения, опубликовал один из местных телеграм-каналов. На кадрах видно, что мужчина с ножом ведет себя агрессивно и видимо ругается с девушкой. Несчастная пытается дозвонится в домофон, но к сожалению, эти минуты станут для нее последними. В СМИ пишут, что пара являлась любовниками и якобы мужчина решил избавится от женщины из-за того, что та грозилась рассказать о их связи его супруге.

Трагедия произошла 10 августа у одного из подъездов дома №7 пол улице Чапаева. Самое страшное, что весь этот ужас происходил на глазах у прохожих. Мимо по тротуару проходили люди, но никто не решился вмешаться в ситуацию. Делом уже занимаются следователи, заведено уголовное дело.

- Между 53-летним жителем Нижневартовска и 36-летней женщиной произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес ей множественные ранения в область жизненно-важных органов. От полученных ран женщина скончалась на месте преступления. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители дома в Нижневартовске жалуются на неадекватного соседа, который катался в лифте с ножом.