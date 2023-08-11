В Нижневартовске за сутки пострадали два пешехода, которые переходили дорогу на красный. Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Так, по данным ГИБДД, в Нижневартовске за сутки по собственной неосторожности пострадали два пешехода. Авария произошла на улице Чапаева, когда 54-летний водитель «KIA»а при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный. Аналогичное ДТП произошло вечером на улице Мира, когда 34-летний водитель «Toyota» сбил 57-летнюю женщину. В результате ДТП пешеходы получили травмы.

В Нижневартовске за сутки пострадали два пешехода, которые переходили дорогу на красный. Фото: Госавтоинспекция Югры

Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку наказано 96 водителей и 42 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает пешеходам о соблюдении безопасного поведения на дороге.