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НовостиОбщество11 августа 2023 4:04

Участника СВО из Радужного наградили Орденом мужества

Ринат Тагирзянов из Радужного удостоен государственной награды за штурм и взятие противника в плен
Виктория Терина
Участника СВО из Радужного наградили Орденом мужества. Фото: скриншот из видео/телеграм-канал главы Радужного

Участника СВО из Радужного наградили Орденом мужества. Фото: скриншот из видео/телеграм-канал главы Радужного

Жителя Радужного - участника СВО наградили Орденом мужества. Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Наталья Гулина.

- Ринат Тагирзянов удостоен государственной награды за штурм и взятие противника в плен. Орден мужчине вручил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока в нейрохирургическом отделении Сургутской клинической травматологической больницы - говорится в сообщении главы.

Защитник находится на реабилитации после осколочного ранения, полученного во время боевых задач на Донбасском направлении. Сам боец признается, что ни о каких наградах не думал, просто честно выполнял свой воинский долг.

Глава города пожелала герою скорейшего выздоровления и призналась, что гордится земляком.