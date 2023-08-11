Участника СВО из Радужного наградили Орденом мужества. Фото: скриншот из видео/телеграм-канал главы Радужного

Жителя Радужного - участника СВО наградили Орденом мужества. Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Наталья Гулина.

- Ринат Тагирзянов удостоен государственной награды за штурм и взятие противника в плен. Орден мужчине вручил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока в нейрохирургическом отделении Сургутской клинической травматологической больницы - говорится в сообщении главы.

Защитник находится на реабилитации после осколочного ранения, полученного во время боевых задач на Донбасском направлении. Сам боец признается, что ни о каких наградах не думал, просто честно выполнял свой воинский долг.

Глава города пожелала герою скорейшего выздоровления и призналась, что гордится земляком.