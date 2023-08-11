В Югре 11 августа пройдет кратковременный дождь, а ветер усилится до 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 11 августа, ожидается переменная облачность. По восточной половине округа пройдут кратковременные дожди, по западной половине преимущественно без осадков. Ветер северный 7 – 12 м/с, днем в отдельных районах порывы ветра достигнут 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем +14,+19 °С, по западной половине округа потеплеет до +24 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем потеплеет до +17, +19 °С.

Подробнее о погоде в региона можно посмотреть в инфографике МЧС.