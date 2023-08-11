Пожары в Югре: последние новости на 11 августа 2023 года. Фото: архив КП

В Югре резко увеличилось количество и площадь лесных пожаров. По последним данным, в округе проводятся работы по тушению 23 лесных пожаров на площади 2,1 тысячи гектаров, 13 из них локализованы на площади 288 гектаров.

За сутки удалось потушить три лесных пожара, обнаружены семь новых возгораний. Причиной возгораний по-прежнему являются грозы. В тушении возгораний участвуют 317 человек. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. 11 самолетов находятся на мониторинге, пять вертолетов тушат пожары, из них один с водосливным устройством.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 гектаров, 548 лесных пожаров на площади 55 513,46 гектаров, 7 возгораний в природных заповедниках на площади 525,1 гектаров.

На сегодняшний день Югра занимает четвертую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров. По информации Федеральной Авиалесоохраны, за сутки удалось потушить 52 лесных пожара в 16 регионах России. Проводятся работы по тушению 232 лесных пожаров в 15 регионах.

Напомним, что на территории округа все еще действует особый противопожарный режим, с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.