Пенсионер из Нижневартовска стал жертвой мошенников и лишился 2 миллионов рублей из-за своей доверчивости Фото: Юлия Кучеренко

Пенсионер из Нижневартовска стал жертвой мошенников и лишился 2 миллионов рублей из-за своей доверчивости. Об этом рассказали в полиции.

Одинокому 87-летнему мужчине позвонила женщина, которая представилась сотрудником социальной службы, и сообщила о денежной реформе. Кроме того, звонившая сообщила, что сотрудники Пенсионного фонда помогают пенсионерам в обмене старых купюр на новые.

- Разговаривали очень долго, часа два, не меньше. Несколько раз разговор прерывался, но она сразу же перезванивала. Она всё время была со мной на связи, не разрешала прекратить разговор. К тому же, девушка обратилась ко мне по имени отчеству, она даже знала, что я являюсь ветераном труда и почетным нефтяником. Вот я и поверил ей, - уточнил пенсионер.

Мужчина согласился поучаствовать в обмене и в этот же день к нему пришла женщина и забрала у деньги, пообещав, что обменяет их в банке до 9 утра следующего дня, и принесет новые купюры. Однако, в назначенную дату никто не пришел, и мужчина сам обратился в пенсионный фонд, где ему сообщили, что его обманули мошенники и помогли обратиться в полицию.