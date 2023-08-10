Фото: администрация Нягани

В Нягани простились с Семеном Безьяновым, погибшим во время специальной военной операции. Парень вырос в Нягани, окончил «Няганский технологический колледж», а после службы в армии работал охранником в ООО «ЧОП ННК-Нягань».

В сентябре 2022 года парень отправился на военную службу в рамках частичной мобилизации. В мае 2023 года Семен был ранен в руку, проходил лечение в госпитале, а после окончания лечения вернулся в воинскую часть. Парень погиб 24 июля 2023 года при исполнении воинского долга.

В Нягани у него остались родители и сестра. Администрация города выразила соболезнования родным и близким бойца.