В Когалыме осудят мужчину за убийство прохожего на улице Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме перед судом предстанет мужчина, убивший прохожего на улице. Следком завершил расследование уголовного дела против него.

Известно, что 37-летний мужчина в мае текущего года зарезал прохожего на улице. Случилось это около здания по проспекту Нефтяников. Между мужчинами произошла ссора, вооружившись ножом он нанес не менее двух ударов в места расположения жизненно важных органов и кровеносных сосудов, от чего тот скончался.

Мужчина признал вину частично, но следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело передано в суд.