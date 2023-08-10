Прокуратура начала проверку из-за ранения огнестрельным оружием подростка в Березовском районе Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура начала проверку из-за ранения подростка в Березовском районе. Напомним, сегодня стало известно, что 69-летний охотник выстрелили из ружья в 15-летнего парня, перепутав его с гусем.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в сфере организации летнего отдыха, а также соблюдению уполномоченным органами полномочий по контролю за владельцами оружия, - говорится в сообщении прокуратуры.

Следком Югры уже начал расследование уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Ход расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.