В Нижневартовске состоялась приемка новой «зеленой школы». Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске состоялась приемка новой 44-й «зеленой школы». Уже 1 сентября школа на 1,5 тысячи учеников откроет свои двери.

Школа предусмотрена на 52 класса, там будут обучаться дети из новых микрорайонов Нижневартовска. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории, в том числе футбольного поля, и баскетбольной площадки, беговой дорожки и полосы препятствий. В самой школе разместится бассейн, спортивные залы, хореографический класс, практические лаборатории, зимний сад и многое другое для всестороннего развития детей.

Директор Станислав Строчинский отметил, что школа будет иметь экологическую направленность и даже уже выиграла грант в «Движении первых» в рамках Всероссийской программы «Чистые игры».