В Сургуте на месте будующей школы заложили памятную «капсулу времени». Фото: телеграм-канал главы Сургута

В Сургуте на месте будующей школы заложили памятную «капсулу времени». Новая школа в 20 А микрорайоне рассчитана на 1 500 учащихся. Послание адресовано будущим поколениям, по замыслу ее должны открыть через 50 лет в 2073 году.

В новой школе планируется оборудовать лингафонные кабинеты, лаборатории химии и биологии, компьютерный, читальный, спортивные залы, стрелковый тир и 25-метровый бассейн. Кроме того, в школе создают все условия для маломобильных групп. Школу сдадут до конца 2024 года.

В Сургуте на месте будующей школы заложили памятную «капсулу времени». Фото: телеграм-канал главы Сургута

Жители микрорайона особенно ждут ввод новой школы, а еще ее появление значительно разгрузит другие образовательные учреждения.