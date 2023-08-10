В Кондинском районе простятся с Денисом Пронькиным, погибшем во время СВО

Фото: администрация Кондинского района

Во время специальной военной операции погиб житель Кондинского района Денис Пронькин. Прощание с героем пройдет 11 августа с 12:00 до 14:00 в Доме культуры поселка Лиственичный.

Как рассказали в администрации Кондинского района, Денис родился и вырос в поселке Лиственичный, учился в Леушинской школе, успешно окончил Урайский политехнический колледж по специальности «электрогазосварщик». После срочной службы в армии работал оператором котельных установок в КФХ Чурилович. Затем Дениса призвали на службу в рамках частичной мобилизации.

Все кто знал Дениса, отзываются о нем, как о надежном и верном друге, добром и отзывчивом человеке, который был готов прийти на помощь в любое время. Среди коллег и односельчан он пользовался уважением.

Власти округа соболезнуют семье погибшего и оказывают меры поддержки.