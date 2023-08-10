В ХМАО создадут Институт профессионального образования коренных народов Югры

Фото: Департамент образования и науки ХМАО-Югры

В Югре создадут Институт профессионального образования коренных народов Югры. Как сообщил департамент образования и науки ХМАО-Югры, эта тема прозвучала в день празднования Международного дня коренных народов мира. Власти округа рассматривают возможность развития таких проектов, как «IT-стойбище. Стойбищная школа-сад» и «Первая профессия». Благодаря ним дети из числа коренных малочисленных народов Севера смогли обучаться дистанционно.

Кстати, Югра - единственный регион в России, где IT-стойбища создаются на родовых угодьях КМНС, где доступ к средствам связи затруднен. Институт профессионального образования коренных народов Югры будет работать, как центр сопровождения детей, молодых людей на всех ступенях образования. Идея его создания принадлежит Сургутскому государственному университету, и именно на его базе будет создан институт.