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НовостиДом. Семья10 августа 2023 8:13

Житель ХМАО отругал ондатр, которые пересекали дорогу и мешали водителям

Природнадзор Югры похвалил водителя за бережное отношение к животным
Виктория Терина
Фото: Природнадзор Югры

Фото: Природнадзор Югры

Житель ХМАО отругал ондатр, которые мешали водителям на дороге. Такую необычную историю опубликовали в официальном telegram-канале Природнадзора Югры.

- Во время патрулирования лесов в Сургутском районе, неподалеку от п.Ульт-Ягун инспекторы Сургутского управления стали очевидцами следующего события. Водитель из припаркованного на обочине автомобиля, ругал выбежавших на дорогу ондатр. Требовал от них немедленно покинуть проезжую часть - говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что мужчина поступил абсолютно правильно, не проехал, пожалел животных, которые могли быть раздавлены.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Югры засняли редкое природное явление перед грозой.