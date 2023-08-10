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НовостиОбщество10 августа 2023 7:17

В Югре начнут изготавливать комплектующие запчасти для самоходных судов

Сургутское судоремонтное предприятие расширит свою деятельность
Виктория Терина
Фото: Сургутское судоремонтное предприятие

Фото: Сургутское судоремонтное предприятие

В Югре начнут изготавливать запчасти для самоходных судов, сообщает правительство ХМАО.

- Сургутское судоремонтное предприятие расширяет свою деятельность и начинает производство гребных валов для движительно-рулевого комплекса благодаря поддержке Фонда развития Югры в сумме свыше 8 миллионов рублей - говорится в сообщении правительства.

Компания получит заем на 5 лет под 1% годовых. На эти деньги запланирована покупка универсального токарно-винторезного станка для изготовления продукции, которая будет использоваться при ремонте судов различного класса и водоизмещения.