В Югре водитель проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Водитель Лады проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП. Это произошло в Пыть-Яхе, когда 29-летний водитель «ВАЗ-21140», выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ Granta», за рулем которого находился 58-летний водитель. В результате виновник аварии и пассажир Granta получили травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД на дорогах региона задержано 7 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 52 водителя и 44 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей о том, что излишнее лихачество, проезд на «красный», рискованные перестроения и переоценка своих возможностей – это основные факторы, приводящие к трагическим последствиям на дороге.