Пожары в Югре: последние новости на 10 августа 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре все еще горит лес. По последним данным департамента недропользования и природных ресурсов округа, проводятся работы по тушению 19 лесных пожаров на площади 1,2 тысячи гектаров, десять из них локализованы на площади 157 гектаров.

За минувшие сутки удалось потушить семь лесных пожаров, но обнаружены 12 новых возгораний. Основной причиной природных очагов пожаров в Югре являются грозы. Тушением возгораний занимаются 262 человека. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет по-прежнему нет. Кроме спецтехники для тушения пожаров и мониторинга леса используется авиация: 14 самолетов на мониторинге, шесть вертолетов на тушении пожаров, из них два с водосливными устройствами.

На сегодняшний день Югра занимает шестую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров. По информации Федеральной Авиалесоохраны, за сутки удалось потушить 56 лесных пожаров в 19 регионах России. Продолжают бороться с 211 лесными возгораниями в 13 регионах.

Напомним, что на территории округа все еще действует особый противопожарный режим, с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.