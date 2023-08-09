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НовостиПроисшествия9 августа 2023 15:05

Житель Урая лишился 1,5 миллионов, пытаясь заработать на инвестициях

Мошенники обманули северянина, украв у него крупную сумму
Виктория Терина
Житель Урая лишился 1,5 миллионов, пытаясь заработать на инвестициях

Житель Урая лишился 1,5 миллионов, пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Юлия Кучеренко

В Урае 36-летний мужчина "подарил" мошенникам 1,5 миллионов рублей. Сделал он это, когда пытался заработать на инвестициях. Как рассказали в пресс-службе окружного УМВД, в начале года югорчанину позвонил якобы сотрудник Центра образования финансовой грамотности, который сообщил, что среди жителей Югры проводился розыгрыш сертификатов на обучение финансовой грамотности и якобы он его выиграл. Мужчине предложили провести одно пробное занятие и югорчанин решил попробовать.

После занятия северянин решил и дальше проходить обучение по якобы выигранному сертификату. И даже начал заниматься инвестициями, сначала не крупные суммы. У мужчины получалось немного увеличивать свой капитал, но потом ему предложили попробовать вложить сумму побольше и он рискнул, взял кредит, но вывести эти деньги обратно уже не смог.

Мужчина понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.