В Сургуте очистят около 30 километров прибрежных территорий

Фото: администрация Сургута

В Сургуте 11 августа пройдет субботник по очистке прибрежной территории. В акции поучаствуют сотрудники администрации, предприятий города, общественные организации и неравнодушные горожане.

Субботник начнется в 15 часов дня на территории рек: Обь, Черная, Сайма, протоке Бардыковка, в водоохранной зоне Сургутского водохранилища, озере на Югорском тракте, и других. От мусора планируется очистить около 30 километров прибрежной полосы.

В мероприятии могут принять все желающие, для этого нужно направить заявку в в МКУ «Лесопарковое хозяйство» на адрес электронной почты: Kirilov_RB@admsurgut.ru, Yakovleva_AG@admsurgut.ru.