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НовостиОбщество9 августа 2023 12:07

В Нижневартовске завершают обустройство пешеходной зоны возле храма князя Александра Невского

До конца сентября в Нижневартовске закончат обустройство территории возле храма благоверного князя Александра Невского
Виктория Терина
Фото: храм святого благоверного князя Александра Невского в Нижневартовске

Фото: храм святого благоверного князя Александра Невского в Нижневартовске

В Нижневартовске практически завершили обустройство пешеходной зоны на улице Маршала Жукова, в районе храма благоверного князя Александра Невского.

По словам подрядчика, работы подходят к окончанию, ремонтируют тротуар, который после проведенных работ стал шире прежнего и составляет около трех метров и протяженностью больше 80 метров.

Территорию возле храма продолжат благоустраивать. Здесь отремонтируют подходы и площадку под остановочный павильон, установят скамейки, урны и новую остановку. А на зеленой зоне высадят деревья. Работу завершат до конца сентября.