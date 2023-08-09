В Нижневартовске завершают обустройство пешеходной зоны возле храма князя Александра Невского

Фото: храм святого благоверного князя Александра Невского в Нижневартовске

В Нижневартовске практически завершили обустройство пешеходной зоны на улице Маршала Жукова, в районе храма благоверного князя Александра Невского.

По словам подрядчика, работы подходят к окончанию, ремонтируют тротуар, который после проведенных работ стал шире прежнего и составляет около трех метров и протяженностью больше 80 метров.

Территорию возле храма продолжат благоустраивать. Здесь отремонтируют подходы и площадку под остановочный павильон, установят скамейки, урны и новую остановку. А на зеленой зоне высадят деревья. Работу завершат до конца сентября.