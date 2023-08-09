За звание самого сильного человека Югры поборются восемь атлетов

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе выберут самого сильного человека в Югре. Турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек ХМАО-Югры 2023» пройдет 27 августа на центральной площади в Лянторе.

Свои силы испытают восемь атлетов из Мегиона, Сургута, Тюмени, Оренбурга и Лянтора, в том числе Александр Зинец, который является обладателем титула «Самый сильный человек Тюменской области». Богатырей ждут несколько испытаний - подъем богатырского бревна на максимальный вес, удержание 40-килограммового богатырского молота, подъем автомобиля и другие.

- Первый турнир по силовому экстриму в Лянторе мы провели в прошлом году. Народу понравилось - несмотря на дождь, на площади было многолюдно. Решили в этом году повторить наш опыт. Всех приглашаем на это зрелищное мероприятие, - рассказал руководитель региональной общественной организации Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «Пересвет» Сергей Юдин.

Общий призовой фонд турнира составит 200 тысяч рублей.