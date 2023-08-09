Мошенники вымогали деньги у югорчанина, угрожая убийством супруги Фото: Татьяна Коркина

Мошенники под угрозой убийством супруги вымогали у жителя Нефтеюганска деньги. 43-летний мужчина обратился в полицию и рассказал полицейским, что хотел купить запчасти для своего автомобиля через специализированные интернет-магазины. Найдя нужные детали, югорчанин оставил свои контакты и через некоторое время с ним связалась женщина и сообщила, что он неверно оформил заказ из-за чего перестал работать сайт.

Женщина потребовала заплатить 135 тысяч рублей за причиненный ущерб, но мужчина отказался, на что мошенница стала угрожать убийством супруги и даже назвала данные его жены. Мужчина испугался и перевел аферистке все свои сбережения. В полицию он решил обратится спустя несколько дней, когда вернулся с рабочей вахты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».