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НовостиПроисшествия9 августа 2023 10:02

Мошенники вымогали деньги у югорчанина, угрожая убийством супруги

Полиция завела уголовное дело на мошенников, которые вымогали деньги у жителя Нефтеюганска
Виктория Терина
Мошенники вымогали деньги у югорчанина, угрожая убийством супруги

Мошенники вымогали деньги у югорчанина, угрожая убийством супруги

Фото: Татьяна Коркина

Мошенники под угрозой убийством супруги вымогали у жителя Нефтеюганска деньги. 43-летний мужчина обратился в полицию и рассказал полицейским, что хотел купить запчасти для своего автомобиля через специализированные интернет-магазины. Найдя нужные детали, югорчанин оставил свои контакты и через некоторое время с ним связалась женщина и сообщила, что он неверно оформил заказ из-за чего перестал работать сайт.

Женщина потребовала заплатить 135 тысяч рублей за причиненный ущерб, но мужчина отказался, на что мошенница стала угрожать убийством супруги и даже назвала данные его жены. Мужчина испугался и перевел аферистке все свои сбережения. В полицию он решил обратится спустя несколько дней, когда вернулся с рабочей вахты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».