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НовостиОбщество9 августа 2023 8:47

Девять пар в Сургутском районе решили узаконить отношения в счастливую дату - 8 августа

Девять пар из Сургутского района для регистрации брака выбрали сочетание «08.08.»
Виктория Терина
Фото: администрация Сургутского района

Фото: администрация Сургутского района

Девять пар в Сургутском районе решили узаконить отношения в счастливую дату - 08.08.2023. Молодожены выбрали такую дату даже несмотря на будний день.

Шесть регистраций прошли в ЗАГСе Сургутского района, расположенного в Сургуте, и еще три пары поженились в Лянторе, Федоровском и Белом Яре.

- Красивое сочетание «08.08.» манит женихов и невест, верящих в суперсчастье брака в день двух восьмёрок. Ведь цифру «восемь» ассоциируют с бесконечностью. И не удивительно, что молодожёны искренне верят, что их семейная жизнь, начавшаяся со «счастливой даты», будет долгой и безоблачной, - рассказала специалист-эксперт отдела ЗАГС администрации Сургутского района Вера Решетникова.

Всего с начала года в Сургутском районе узаконили отношения 510 супружеских пар.