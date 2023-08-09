Девять пар в Сургутском районе решили узаконить отношения в счастливую дату - 8 августа

Фото: администрация Сургутского района

Девять пар в Сургутском районе решили узаконить отношения в счастливую дату - 08.08.2023. Молодожены выбрали такую дату даже несмотря на будний день.

Шесть регистраций прошли в ЗАГСе Сургутского района, расположенного в Сургуте, и еще три пары поженились в Лянторе, Федоровском и Белом Яре.

- Красивое сочетание «08.08.» манит женихов и невест, верящих в суперсчастье брака в день двух восьмёрок. Ведь цифру «восемь» ассоциируют с бесконечностью. И не удивительно, что молодожёны искренне верят, что их семейная жизнь, начавшаяся со «счастливой даты», будет долгой и безоблачной, - рассказала специалист-эксперт отдела ЗАГС администрации Сургутского района Вера Решетникова.

Всего с начала года в Сургутском районе узаконили отношения 510 супружеских пар.