В Югре хирурги спасли новорожденную девочку с непроходимостью кишечника

Фото: архив Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства

Детские хирурги Сургутского центра охраны материнства и детства спасли новорожденную девочку с непроходимостью кишечника. Об этом рассказали в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства.

Девочка на вторые сутки жизни начал срыгивать кишечным содержимым, к тому-же у нее было вздутие живота, которое со временем только усиливалось. Малышку из отделения для новорожденных перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Обследования показали признаки тонкокишечной непроходимости. Такое заболевание является тяжелым врожденным пороком развития кишечника и при отсутствии вовремя оказанной медицинской помощи может привести к разрыву кишечника и смерти.

Малышке сделали операцию и спустя почти две недели малышка с мамой отправились домой.