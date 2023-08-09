Одиннадцать дачных кооперативов Сургута на шесть часов останутся без света

Фото: Сургутские городские электрические сети

В 11 дачных кооперативах Сургута сегодня, 9 августа, отключат электроэнергию. Об этом сообщают Сургутские городские электрические сети.

- 9 августа будет производиться отключение электроэнергии в следующих СОНТ Сургута: «Магистраль», СТСН №3, СТ №7, «Монтажник-40», «Кооператор», СНТ-8, СНТ-5, СНТ-4, «Ручеек», «Геологоразведчиков», «Гвоздика» - сообщили СГЭС.

Электроэнергии не будет с 13:00 до 19:00 часов. СГЭС уточнили, что отключение электроэнергии производится по заявке смежной электросетевой компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 дачных кооперативах Сургута уже отключат свет 2 дня назад.