Мари Краймбрери, Елена Темникова и группа «Вирус» выступят в День физкультурника в Сургуте

Фото: архив администрации Сургута

В Сургуте в День физкультурника пройдет масштабный фестиваль. Большой праздник спорта состоится в Сургуте в эти выходные, 13 августа. Как сообщает администрация Сургута, праздник начнется с шествие спортивного парада с участием олимпийских чемпионов, которое стартует в 14:00 от Центральной площади города. Колонна проследует до сцены на площади театра СурГУ, где развернется основное торжество.

Гостей мероприятия ждет церемония награждения спортсменов и работников отрасли физической культуры и спорта. Можно будет посетить спортивную зону: площадку для сдачи ГТО, турнир по шахматам и шашкам, армрестлинг, силовую эстафету, полосу препятствий «Спортивный десант» и кубок по мини-футболу, турнир по фиджитал-баскетболу, а также интеллектуальная зона с бизнес-спикерами. Для детей организуют отдельную площадку.

А в завершении вечера зрителей ждет выступление звезд российской эстрады: Мари Краймбрери, Елены Темниковой, Акмаля, Amirchik, группы «Вирус», Насти Крайновой (экс-солистка группы «Тутси») и Сергея Павловского. Концерт начнется в 16:00.