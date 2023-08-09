Крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой

Фото: Юлия Кучеренко

Крупнейшие российские операторы продолжают борьбу с навязчивой рекламой, поступающей абонентам без их согласия. Такую же работы проводят для абонентов из Югры. Два года назад операторы сотовой связи подписали меморандум ФАС о противодействии голосовому спаму, а в июне прошлого года был создан сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков. При этом к системе постоянно продолжают подключатся. Одной из недавно присоединившихся стала компания Yota, спам-фильтры которой, по словам руководителя по продуктам и операционной эффективности Петра Чернявского, только за июль текущего года отсеяли около 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн СМС-сообщений.

Кстати, данным сервисом может воспользоваться любой житель Ханты-Мансийского автономного округа. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте оператора и на портале антимонопольного ведомства, сообщив о поступившей голосовой или смс-рекламе.