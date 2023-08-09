В Югре количество лесных пожаров увеличилось до 19

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В Югре за сутки увеличилось количество природных пожаров. 9 августа в округе тушат 19 лесных пожаров на площади 1 178,3 га, из которых 10 локализованы на площади 156,5 га, в том числе: 4 пожара в Белоярском лесничестве на площади 1 тыс. га, из них локализован 1 на площади 5 га; 2 пожара в Березовском лесничестве на площади 5,3 га; 1 локализованный пожар в Нефтеюганском лесничестве на локализованной площади 6 га; в Нижневартовском лесничестве 2 пожара на площади 11,5 га; локализованный пожар в Октябрьском лесничестве на площади 1,5 га; 1 пожар в Самаровском лесничестве на площади 9,7 га; 7 пожаров в Сургутском лесничестве на площади 46,3 га, из которых 6 локализованы на площади 46,1 га; 1 локализованный пожар в Юганском лесничестве на площади 30 га.

Пожары тушат больше 170 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводятся в постоянном режиме.

За сутки в ХМАО потушили 7 природных пожаров. А с начала пожароопасного периода ликвидировали: 162 ландшафтных, 545 лесных пожаров и 7 возгораний в природных заповедниках.