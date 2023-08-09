Возле библиотеки на улице Интернациональная в Нижневартовске появится новый сквер

Фото: библиотеки Нижневартовска

У городской библиотеки №5, той, что модельная, появилось удивительное место - сквер Литературный «Классики и современники», сообщает администрация Нижневартовска.

Все скамейки, беседка и фонари в сквере выполнены в стиле художественной ковки. Особенность скамеек состоит в том, что на спинках будут изображены силуэты и автографы русских писателей Пушкина, Достоевского, Чехова, Гоголя и других. Кроме того, в парке много зелени: высаженных кустарников и деревьев.

Библиотекари приглашают горожан и гостей посетить сквер, ведь он уже скоро обретет свой окончательный вид. А после отдыха в сквере можно заглянуть в библиотеку, расположенную на улице Интернациональная, 35-А.