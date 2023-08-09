В Югре 9 августа ожидается кратковременный дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 9 августа, синоптики прогнозируют небольшое похолодание. В отдельных районах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17 °С, местами до +6 °С. Днем в округе столбик термометра не поднимется выше +24 °С. Исключением станет лишь Кондинский район, там обещают до +30 °С.

В Ханты-Мансийске, как и по всему региону, переменная облачность, но только без осадков. Ветер северный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14, +16 °С, днем потеплеет до +22, +24 °С.

Подробнее по погоде в округе можно узнать в инфографике МЧС.