Пожары в Югре: последние новости на 9 августа 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре продолжает гореть лес. По последним данным департамента недропользования и природных ресурсов, в регионе тушили 12 лесных пожаров на площади 1,2 тысячи га, четыре из которых локализованы на площади 514 га. Также действует ландшафтный пожар в Сургутском районе на площади 26 га.

За сутки удалось потушить 12 лесных пожаров, но обнаружены семь новых возгораний. Основная их причиной являются грозы, но есть три случая в Сургутском районе по причине неосторожного обращения с огнем. Из-за частых случаев неосторожного обращения с огнем решение о снятии запрета посещения лесов и поймы крупных рек задерживается.

Сейчас в тушении природных возгораний участвуют 170 человек — это сотрудники ГУ МЧС России по Югре, «Центроспаса-Югории» и региональной авиабазы. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Кроме того, в ликвидации пожаров используется авиация, в частности: 13 самолетов на мониторинге, семь вертолетов на тушении пожаров, из них два с водосливными устройствами.

На сегодняшний день Югра занимает седьмую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров. По информации Федеральной Авиалесоохраны, за сутки потушили 73 лесных пожара в 25 регионах России и проводятся работы по тушению 209 лесных пожаров в 18 регионах.

Напомним, что на территории округа все еще действует особый противопожарный режим, с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.