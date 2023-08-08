Жительница Нижневартовска из-за своей доверчивости лишилась почти 1,5 миллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нижневартовска лишилась почти 1,5 миллиона рублей из-за своей доверчивости. Очередной жертвой мошенников стала 36-летняя вартовчанка, которой позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о подозрительных операциях.

Для решения проблемы женщине нужно было выполнить ряд действий: пойти в банк, снять деньги со своей карты и создать виртуальную, на которую необходимо положить наличные. Женщина выполнила все указания и перевела больше 1 миллиона рублей на "безопасный счет". Но спустя два дня югорчанке вновь позвонил тот же номер и под тем же предлогом убедил перевести оставшиеся сбережения.

- В течение практически всего времени, когда я шла к банкомату мужчина был со мной на связи и давал мне указания. Я им следовала, так как считала, что он действует из благих побуждений и желает мне помочь. У банкомата я приложила карту к терминалу и по требованию сотрудника банка, сняла деньги, а потом оформила бесконтактную карту в приложении и внесла деньги на эту новую карту, - рассказала северянка полицейским.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».