Фото: Администрация Сургутского района

На железнодорожном переезде Сургут-Ульт-Ягун ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации Сургутского района.

- На железнодорожном переезде Сургут-Ульт-Ягун будет ограничено движение автотранспорта.

9 и 10 августа 2023 года с 09-00 до 16-00 на железнодорожном переезде 717 км ПК 5 перегона Силинский – Почекуйка, расположенного на 4 км автодороги Сургут – Ульт-Ягун будут производиться ремонтные работы - говорится в сообщении.

Пропуск транспорта через пути будет проводится в одностороннем порядке. Поэтому водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

Напомним, ранее мы писали о том, что на мосту через Обь в районе Сургута до 5 сентября запретили движение грузовикам более 40 тонн.