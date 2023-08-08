В ХМАО продолжается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО продолжается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. По данным окружного Роспотребнадзора на этой неделе уровень заболеваемости выше прошлой недели на 8,5% и выше уровня аналогичной недели прошлого года на 64,8%.

Случаи роста инфекции зарегистрированы в восьми муниципалитетах округа: Ханты-Мансийске - 19,1%, Пыть-Яхе – 14,6%, Нижневартовске – 4,5%, в Сургутском районе – 3,4%, в Советском районе, Урае и Мегионе регистрировались единичные случаи. Наибольшая заболеваемость ЭВИ в Сургуте - 55,1% заболеваемости округа.

- В настоящий момент заболеваемость тенденции к снижению не имеет - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты напомнили, что энтеровирусная инфекция является острой инфекционной болезнью, вызываемой кишечными вирусами (энтеровирусами). Часто ее симптомами являются: лихорадка, повышение температуры тела до 38-39 градусов, головная боль, боли в мышцах, тошнота и рвота, покраснение лица и шеи, слизистых оболочек миндалин, мягкого неба, глотки, а также увеличение шейных лимфатических узлов.