Суд в Югре оправдал членов экстремистской организации за вербовку в «Свидетели Иеговы»*

Фото: Суды Югры.

Жителям Югры вынесли приговор по экстремистскому делу. Районным судом ХМАО завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвинялись в организации деятельности религиозного объединения, запрещенного на территории РФ, «Свидетелей Иеговы» *. Они же оказались виновными в склонении, вербовке и вовлечении лиц в деятельность экстремисткой организации.

Суд изучил 27 томов уголовного дела. На заседании обвиняемые вину не признали.

- Государственный обвинитель просил признать подсудимых виновными в совершении обоих преступлений, и назначить окончательно наказание в виде 8,5 и 9 лет колонии. Приговором суда оба подсудимых были оправданы по предъявленным им обвинениям в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. За ними было признано право на реабилитацию, - сообщили в пресс-службе судов.

Кроме того, им была выдана подписка о невыезде и надлежащем поведении, которую отменят после вступления приговора в законную силу. Пока приговор не вступил в силу, участники уголовного процесса имеют право на обжалование дела в суде в течение 15 суток.

* признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.