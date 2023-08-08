Из-за пьянства за рулем у жителя Нефтеюганска отобрали автомобиль Фото: Татьяна Коркина

У жителя Нефтеюганска конфисковали автомобиль из-за пьянства за рулем. Мужчину на автомобиле «Ниссан» остановили для проверки документов и оказалось, что 39-летний нефтеюганец был пьян. Однако, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Мужчина после суда признан виновным и получил штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на полтора года.

Но спустя год мужчина вновь сел за руль своей иномарки пьяным и когда его остановили сотрудники ДПС, также попросили пройти медицинское освидетельствование, но мужчина и в этот раз отказался.

В итоге против него завели уголовное дело. Суд вновь оказался не на стороне нарушителя и назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два года. Также в приговоре судья указал принудительно конфисковать его автомобиль.