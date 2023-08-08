Врачи Нижневартовска спасли мужчину от инсульта, проведя механическое удаление тромба

Фото: телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО

Врачи Нижневартовской ОКБ впервые провели механическое удаление тромба из артерий головного мозга, сообщает глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Операцию провели мужчине, который попал в приемное отделение больницы по скорой помощи с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, полученную в ДТП.

После обследование врачи не обнаружили травмы, но заметили признаки тромбоза средней мозговой артерии без признаков инфаркта головного мозга. Как отметил Добровольский, это был острейший период, когда признаки инфаркта еще не проявились во время обследования.

С помощью специальных манипуляций врачи определили точное место расположения тромба в мозговой артерии, а затем быстро и безопасно вывели тромб наружу. Спустя сутки после операции пациента перевели в отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Сейчас он продолжает лечение.

- За 1 секунду развития мозгового инсульта безвозвратно уничтожается 32 тысячи мозговых клеток, 230 миллионов связей между клетками мозга и человек стареет на 7-8 часов, поэтому каждая минута промедления может стоить человеку жизни - отметил Алексей Добровольский.