Юная школьница из Нефтеюганска победила во всероссийском экоконкурсе «Познаем мир с фиксиками»

Фото: ПАО "МТС"

Школьница из Нефтеюганска Арина Аверина стала лучшей в номинации «Апсайклинг» в экоконкурсе «Познаем мир с фиксиками». Итоги подвела цифровая экосистема МТС вместе с анимационным проектом «Фиксики» производства студии «Аэроплан» (входит в ГК «Рики»). Тематикой конкурса стало заботливое отношения к природе в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М». Победительница получила поездку на студию компьютерной анимации «Петербург», где создаются любимые персонажи.

Экоконкурс проводили на сайте проекта «Поколение М» от МТС. Участниками были дети до 10 лет выполняли творческие задания в двух номинациях: рисунок и поделка. Детям предлагалось нарисовать рисунок комикса с лайфхаками о том, как просто и увлекательно заботиться о природе каждый день. А вторым направлением стала тема апсайклинга – набирающего популярность во всем мире подхода к повторному использованию материалов без их переработки. В этой номинации участники создавали поделку из старых вещей, придумывали ей применение и загружали фотографии своей работы на сайт.

При этом ребята могли посмотреть серию обучающих роликов с профессором Чудаковым и фиксиками, которые рассказывали о том, как беречь воду, разделять мусор, экономить электроэнергию и давать вещам вторую жизнь. Благодаря полученным знаниям юная югорчанка смогла подготовить поделку из старых вещей и победить в проекте.

Фото: ПАО "МТС"

Классный руководитель победительницы Аделина Токашева рассказала, что девочка любит рисовать, танцевать, снимать видеоролики и, как все дети, играть с друзьями. Она учится в начальной школе № 15 Нефтеюганска и с удовольствием осваивает новые творческие направления.

- Она очень любознательная и увлеченная, поэтому мы ей предложили принять участие в образовательном проекте «Поколение М». Уверена, что недавняя поездка в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации запомнится ей надолго. Она обязательно даст импульс новым открытиям и победам Арины, – рассказала педагог.

- В очередной раз убеждаюсь, насколько много в Югре талантливых и креативных детей. В этом году мы впервые в «Поколение М» ввели номинацию «апсайклинг» и увидели большой интерес к нему, в том числе и школьников нашего округа. Уверен, у каждого школьника дома есть вещи, которым можно дать вторую жизнь и сделать их полезными в быту. Размещенные на нашем сайте проекта мастер-классы от мультгероев помогут это сделать увлекательно и интересно. Я от всей души поздравляю нашу победительницу и приглашаю всех ребят к участию в наших конкурсах, – отметил директор филиала МТС в ХМАО Андрей Белов.