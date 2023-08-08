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НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:04

В 2023 году в Югре по вине нетрезвых водителей произошло 54 ДТП

На дорогах Югры в 54 ДТП с участием нетрезвых водителей погибло 5 человек и 82 – получили травмы
Виктория Терина
Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за 7 месяцев 2023 года зарегистрировано 54 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 5 человек погибли и 82 – получили травмы. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Югры.

За этот период на дорогах Югры задержано больше 4 тысяч нетрезвых водителей, возбуждено 421 уголовное дело против автовладельцев, повторно севших за руль пьяными. Полицейские отмечают, что у нетрезвого вождения могут быть тяжелые, а порой, непоправимые последствия. Одним из страшных примеров стало ДТП в Нижневартовске, которая произошло в июне текущего года. Лишенный водительских прав и вдобавок нетрезвый 25-летний водитель «ВМW» выехал на встречку на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Ford». В аварии погиб один человек и 4 – получили травмы.