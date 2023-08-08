Восемнадцать югорчан отправятся на фестиваль «Таврида.АРТ»

Фото: Арт-кластер «Таврида»

В фестивале «Таврида.АРТ», который состоится в Крыму с 17 по 21 августа, будут участвовать 18 югорчан.

Во время фестиваля лидеров креативных изменений «Таврида.АРТ» соберутся 3,5 тысяч художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров, режиссеров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны. Во время фестиваля состоятся пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство».

Гостей ждет открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО», где будут доступны лекции, мастер-классы, кинопросмотры, VR-презентации, творческие выступления, театральные представления, арт-объекты, фотозоны, дегустации.