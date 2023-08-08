Предприниматель из Пыть-Яха заплатил компенсацию режиссеру мультфильма «Синий трактор» Фото: Юлия Кучеренко

Жителю Пыть-Яха пришлось заплатить компенсацию за нарушение авторских прав известного режиссера. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.

В 2023 году предприниматель из Пыть-Яха, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом транспорта, а также розничной торговлей в неспециализированных магазинах нарушил исключительные права режиссера и продюсера известного детского музыкального мультфильма «Синий трактор». Он использовал изображения главного персонажа и название мультфильма в своем бизнесе. Маркетинговых ход обернулся для югорчанина штрафом за нарушение исключительных прав на общую сумму 58 тысяч рублей, которую оплачивать должник не спешил.

- Для восстановления прав взыскателя, судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника - сообщили в пресс-службе.

Оплатить задолженность бизнесмен решил во время продажи своего автомобиля, так как этот штраф мешал ему в совершении сделки. Предприниматель выплатил компенсацию создателю мультфильма и ограничение было снято.

Пресс-служба УФССП России по ХМАО-Югре