В Югре зарегистрировано 13 природных пожаров

Фото: телеграм-канал департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО

Сегодня, 8 августа, проводятся работы по тушению 1 ландшафтного пожара на площади 25,5 га в Сургутском районе и 12 лесных пожаров на площади 1 183,31 га, из которых 4 локализованы на площади 514,5 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

Лес горит в Белоярском районе (4 пожара на площади 816 га), в Березовском лесничестве (1 пожар на площади 0,01 га), в Кондинском лесничестве (1 пожар на площади 0,3 га), в Нижневартовском лесничестве (3 пожара на площади 354,2 га), в Сургутском лесничестве (1 пожар на площади 1,3 га), в Юганском лесничестве (2 пожара на площади 11,5 га).

Пожары тушат больше 170 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника.

За сутки в регионе потушили 14 природных пожаров, в том числе и возгорание на территории природного заповедника «Малая Сосьва». Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 161 ландшафтный пожар, 540 лесных пожаров и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.