Творческие площадки, игры, показ фильма: Югра отметит Международный день коренных народов мира

Фото: администрация Нефтеюганска

Югра отметит Международный день коренных народов мира. 9 августа в ХМАО состоится торжественная церемония вручения наград победителям детской региональной викторины, посвященной международному десятилетию родных языков коренных народов мира, а также детям из Макеевки ЛНР — победителям этноквиза «Культурное наследие народов России».

В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» гостей ждет программа «Ма ай мирием» — «Мой маленький народ» — праздник взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. Гости узнают об увлекательном мире игр народов, проживающих в Югре, а именно: напольные игры обских угров, головоломки и спортивные состязания, подвижные казачьи и традиционные киргизские игры. Кроме того, на мероприятии будут представлены тематические творческие площадки, на которых югорчане смогут смастерить изделия из бисера, бересты, попробуют себя в резьбе по дереву и игре на традиционных музыкальных инструментах.

В программе также пройдет концерт, мастер-класс «Традиционная хореография обско-угорских народов» и выставка-ярмарка ORNAMENTUM. А в «Югорском кинопрокате» зрители смогут увидеть предпремьерный показ фильма режиссера Александра Авилова «Югорские новеллы».