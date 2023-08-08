В Сургутском районе прошла экстремальная гонка с собаками

Фото: администрация Сургутского района

В районе Барсово прошла экстремальная гонка с собаками «Рвем когти». Дистанция составляла 1,5 километра сложной трассы с препятствиями. Командный зачет гонки выиграла сборная Сургутского района.

Фото: администрация Сургутского района

- Район представляли участники из Барсово и Солнечного. Команда «Аль Капоне» выиграла командный зачет соревнований. Всего в забеге с питомцами участвовало 106 человек. География мероприятия охватила весь регион: Сургутский район, Сургут, Радужный, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Новый Уренгой и Стрижевой - рассказали в администрации Сургутского района.

Фото: администрация Сургутского района

В администрации также отметили, что гонка с собаками «Рвем когти» прошла уже в четвертый раз, она проводится с 2021 года.